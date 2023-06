Moraes em BH: presidente do TRE-MG responde militar que criticou convite

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), desembargador Maurício Soares, negou qualquer desconforto sobre o evento realizado nesta sexta-feira (2/6) no Clube dos Oficiais Militares Mineiros, em Belo Horizonte, com a presença do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes.

O TRE-MG alugou o auditório do Clube dos Oficiais para a realização de palestras e oficinas que integram a programação do Encontro Nacional de Segurança nas Eleições.





No começo da semana, o coronel reformado da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Edgard Soares afirmou ao Estado de Minas que a repercussão negativa sobre a vinda do ministro era unânime dentro do clube.





“O TRE fez uma jogada de mestre e jogou a segurança do evento em cima da PM. Eles sabem que o Alexandre de Moraes não é uma pessoa bem quista e deram um jeito de envolver a polícia”, afirmou o coronel.

Já a atual direção do Clube dos Oficiais informou que não emitirá declarações sobre o tema.

"Não teve absolutamente nenhum desconforto. Eu vi a matéria no jornal com alguma pessoa dentro do clube falando contra, mas a verdade é que o TRE-MG contratou o espaço aqui. Há um contrato, e nós estamos trazendo quem a gente acha que é importante para nosso evento", afirmou Soares.