Alexandre de Moraes em BH: TSE realiza encontro nacional sobre segurança

Presidente do TSE participa da palestra de abertura do evento em Belo Horizonte (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





O evento vai reunir representantes dos Tribunais Regionais Eleitorais e forças de segurança dos 26 estados e do Distrito Federal, com o objetivo de trocar experiências sobre a segurança nas Eleições 2022, analisar informações registradas no 1º e 2º turnos e elaborar um banco de boas práticas sobre o tema.

Programação

Na parte da tarde, haverá oficinas setoriais envolvendo os representantes dos TREs e de cada força de segurança. Já nesse sábado (3/6), será apresentado um resumo das discussões, com um panorama dos problemas que surgiram e soluções que foram adotadas.

Visita incômoda

O anúncio da presença de Moraes, no Clube dos Oficiais Militares Mineiros, tem suscitado manifestações contrárias de associados e militares que frequentam o espaço.

O TRE-MG alugou o auditório do Clube dos Oficiais para a realização de palestras e oficinas que integram a programação do Encontro Nacional de Segurança nas Eleições. A dias da realização do evento, a presença de Moraes é comentada com repúdio pelos associados.





O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, participa nesta sexta-feira (2/6), em Belo Horizonte, do Encontro Nacional de Segurança nas Eleições.