Roberto Jefferson: ex-deputado cai, bate a cabeça e desmaia na prisão

O ex-deputado Roberto Jefferson caiu na cela, bateu a cabeça e desmaiou, neste sábado (3), de acordo com a defesa dele. Os advogados afirmam que o cliente está desidratado, com suspeita de retorno de câncer e depressão. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro solicitou uma tomografia.

Advogados de Roberto Jefferson vão peticionar no processo, que corre no Supremo Tribunal Federal (STF), para que Jefferson seja transferido para um hospital particular

Os advogados afirmam que vão peticionar no processo, que corre no Supremo Tribunal Federal (STF), para que Jefferson seja transferido para um hospital particular "Roberto está com suspeita de retorno do câncer, depressão severa, e após ter desmaiado hoje e batido a cabeça na queda, possivelmente por desidratação e desnutrição, há inclusive suspeita de traumatismo craniano", informam os defensores João Pedro Barreto e Juliana França, em nota.