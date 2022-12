Roberto Jefferson é indiciado por sugerir 'dar um pau' na Guarda de JF

O indiciamento é referente a uma live organizada pelo vereador de Juiz de Fora Sargento Mello Casal (PTB), em março de 2021. Na época, a cidade vivia um período de restrição de circulação e funcionamento do comércio em virtude da pandemia de COVID-19. Quem estava fiscalizando os decretos municipais e estaduais era a Guarda Municipal de Juiz de Fora.

“Está precisando montar umas milícias em Juiz de Fora e dar um pau na Guarda Municipal. Um pau para quebrar, virar os carros. Virar os carros deles, meter fogo e dar um pau neles”, disse o ex-deputado na ocasião.

Ainda na live, Jefferson diz que essa atitude é para montar uma emboscada para os agentes. “Monta uma cena para eles chegarem. Aí quando [a Guarda] chegar fecha a rua com pneu, bota fogo, deixa assim, duas viaturas, oito homens, isola os caras. Dá um pau neles de cacete, bate no joelho, no cotovelo, no ombro. Para quebrar a articulação. Bate para quebrar. E eles não vão voltar mais. O Margaridão vai ser desfolhado”, acrescentou o petebista, em referência jocosa à prefeita da cidade, Margarida Salomão (PT).





Leia também: Mourão defende atos de bolsonaristas: 'É legítimo' Segundo o delegado Samuel Neri, que comandou as investigações, o inquérito será remetido à justiça. “O inquérito policial será remetido, em breve, à Justiça”, disse o delegado.

Roberto Jefferson ficou em silêncio

De acordo com o delegado Samuel Neri, os investigadores estiveram no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para colher o depoimento de Roberto Jefferson, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, o ex-deputado federal preferiu ficar em silêncio.

“Faltava concluir a investigação com o interrogatório do suspeito, que foi realizado nesta manhã. Ele fez o uso do seu direito em permanecer em silêncio durante as perguntas”, disse Nery.

Roberto Jefferson está preso desde outubro, depois que atacou agentes da Polícia Federal com granadas e tiros na cidade de Comendador Levy Gasparian (RJ).

Já em relação ao vereador Sargento Mello Casal (PTB), a Polícia Civil disse não haver encontrado nenhum crime.

“Durante as apurações, o vereador foi ouvido [mas não houve crime]. Mas um ofício será encaminhado à Câmara Municipal para análise de providências cabíveis”, finalizou Neri.

A reportagem tentou contato com as defesas de Roberto Jefferson e Sargento Mello Casal. Mas até o fechamento do texto, não haviam retornado. A reportagem será atualizada assim que eles se posicionarem.