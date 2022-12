Luiz Marinho será ministro do Trabalho do governo Lula pela 2ª vez

Luiz Marinho aceitou o convite para ser Ministro do Trabalho, de acordo com equipe de transição (foto: Reprodução/PT)

O deputado federal eleito Luiz Marinho (PT-SP) aceitou o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério do Trabalho no novo governo, a partir de janeiro de 2023. A informação foi repassada por integrantes da equipe de transição e da cúpula do Partido dos Trabalhadores ao jornal