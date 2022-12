Primeiras viagens internacionais de Lula já estão definidas

Primeiros países a serem visitados por Lula será Argentina, China e Estados Unidos (foto: Evaristo Sá/AFP) As primeiras viagens internacionais do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já estão programadas. De acordo com o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), os primeiros destinos do petista serão a Argentina, China e Estados Unidos. O anúncio foi feito nas redes sociais, nesta quarta-feira (14/12).









"O Brasil tá voltando ao seu lugar de destaque na Política internacional", escreveu o deputado em seu Twitter.

As três primeiras viagens de @LulaOficial já estão acertadas: Argentina, China e EUA. Seguindo a tradição da diplomacia brasileira, o primeiro destino é a Argentina. China e EUA são nossos maiores parceiros. O Brasil tá voltando ao seu lugar de destaque na Política internacional! %u2014 Alexandre Padilha (@padilhando) December 14, 2022

Lula e a política internacional





Em toda a sua campanha eleitoral, o presidente eleito ressaltou o seu compromisso em restabelecer a aproximação com as outras nações. Ontem (13/12), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília, Lula disse que vai começar a viajar para conversar com outros chefes de Estado assim que tomar posse.

Durante as eleições, Lula acusou diversas vezes o presidente Jair Bolsonaro (PL) de ser o culpado pelo "afastamento" do Brasil da política internacional.





O presidente eleito toma posse em 1º de janeiro.