Justiça nega pedido do PT para suspender leilão do metrô de BH

Pedido avalia que a privatização do metrô está sendo gerida às pressas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Greve dos metroviários

Privatização

A Justiça Federal negou o pedido do PT para barrar a concessão do metrô de Belo Horizonte à iniciativa privada. O leilão está marcado para a próxima quinta-feira (22/12).Segundo o requerimento do partido, o projeto cria uma despesa futura para o governo de Lula (PT), o que seria contra a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Na concessão, o investimento é estimado em R$ 2,8 bilhões para os cofres públicos.Na avaliação do juiz Eduardo Rocha Penteado, da 14ª Vara Federal do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRF 1), não existe o "alegado desvio de finalidade em relação ao crédito especial", uma vez que o montante está contemplado no orçamento para o próximo governo.O lance mínimo para a concessão do modal é de R$ 19,3 milhões, e o investimento a ser realizado ao longo de 30 anos de contrato é de R$ 3,7 bilhões. Deste montante, R$ 2,8 bilhões serão aportados pelo governo federal, R$ 440 milhões pelo governo estadual e o restante pelo vencedor da licitação.Pela segunda vez no ano, o metrô amanheceu de portas fechadas nesta quinta-feira (14/12). A categoria protesta contra a privatização do serviço e tenta barrar o leilão marcado para 22 de dezembro, na B3, em São Paulo (SP).Os metroviários questionam, especialmente, o preço fixado em R$ 19,3 milhões pelo governo no lance inicial."Além das 35 composições, nós temos 19 estações, quatro subestações de energia, 29 quilômetros de leito ferroviário e as edificações ao longo do trecho. A CBTU está sendo oferecida a preço de banana", avalia Daniel Carvalho, presidente do Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro).O metrô não é a única tentativa de privatização em Minas rechaçada pelo PT. O partido também entrou na Justiça Federal contra a desestatização da CeasaMinas O governo estadual alega que um adiamento do leilão do metrô afastaria interessados na obra e poderia colocar em risco os investimentos públicos destinados ao modal.