Posse de Lula tem 17 chefes de Estado confirmados; saiba quais

Até o momento, estão confirmados: Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Guiana, Guiné-Bissau, Paraguai, Portugal, Suriname, Timor-Leste, Uruguai e Zimbábue.

O embaixador Fernando Igreja, responsável do Itamaraty, confirmou a presença de 17 chefes de Estado na posse de Lula (foto: Reprodução/YouTube)

Venezuela







“O presidente Maduro, da Venezuela, foi contatado, está sendo informado mas, sobre a situação de entrada, ele teria que entrar antes do dia primeiro. Até lá, há um impedimento para a entrada do presidente e de outras autoridades da Venezuela”, afirmou Igreja, que também disse que o governo eleito não discutiu a possibilidade de um salvo-conduto com a atual gestão.





Mauro Vieira, que discurso primeiro na coletiva, ressaltou que Lula pretende retomar as relações com a Venezuela, além dos demais países da América Latina. “O presidente Lula instruiu que se reestabeleça a relação com a Venezuela, enviando inicialmente um encarregado de negócios para reabrir os prédios que temos lá, reabrir a embaixada”, disse o futuro ministro.





Questionado se o Brasil deixará de reconhecer Juan Guaidó como o presidente legítimo, Vieira não respondeu diretamente. “A embaixada ajuda o governo que está, o governo que foi eleito. É o governo do Maduro”, afirmou.

“Será a posse com a presença do maior número de chefes de Estado”, declarou o embaixador Fernando Igreja, responsável do Itamaraty pela posse de Lula. Também esteve presente na coletiva o futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. À posse de Jair Bolsonaro (PL), em 2019, compareceram 10 chefes de Estado.Outros países estarão representados por autoridades, como o Panamá, Costa Rica, México, Palestina e Turquia. Os Estados Unidos também devem enviar um representante. “Não há confirmação ainda da parte da embaixada dos Estados Unidos de qual será a representação do governo americano”, respondeu Igreja ao ser questionado sobre a possibilidade da presença da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris.