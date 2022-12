Polícia Federal vai avaliar Rolls Royce para a posse de Lula

IS

Futura primeira dama, Janja diz que o veículo foi danificado pela gestão Bolsonaro (foto: ED ALVES/CB/D.A.Press) O embaixador Fernando Igreja, da Coordenação de Organização da Posse, afirmou nesta quarta-feira (14/12) que o Rolls Royce, carro presidencial tradicionalmente usado na posse, passará por uma avaliação da Polícia Federal (PF). O veículo também já foi solicitado à Presidência da República. A declaração ocorreu hoje, durante entrevista coletiva, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).















Questionado sobre os preparativos de segurança do evento, Igreja preferiu não detalhar, mas garantiu que o esquema está traçado de forma a garantir tranquilidade na data. "Quanto à segurança, preferia que deixássemos para outro momento por razões óbvias. Mas posso garantir que tudo está sendo preparado de maneira que o presidente, Janja, o vice e todo mundo tenha todo o esquema de segurança garantido para que a posse transcorra em tranquilidade."





No último dia 7, a futura primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, destacou que o Rolls Royce foi danificado pela gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e poderia não ser usado por Lula no desfile da posse. Porém, o petista desfilará em carro aberto.





Questionada na data sobre qual seria o problema no veículo, ela apontou danos no banco do carro. "O embaixador (Fernando Igreja) está responsável por isso, e nossa equipe vai averiguar se está em condições. É um carro bastante antigo", concluiu.