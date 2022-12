Mourão defende atos de bolsonaristas: 'É legítimo'

Mourão defendeu manifestações bolsonaristas (foto: Alan Santos/PR)

O vice-presidente da República e senador eleito, Hamilton Mourão (Republicanos), usou as redes sociais para defender as manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que contestam o resultado das eleições. Desde 31 de outubro, um dia após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), bolsonaristas protestam em todo o país. De acordo com o senador, a atitude é "legítima".