Justiça nega pedido de Nikolas para barrar indicação de Zanin ao STF

Deputado alegou que nomeação de "amigo íntimo" do presidente poderia afetar a corte (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) teve seu pedido para vetar a indicação do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF) negado pela justiça. A decisão do juiz Rolando Valcir Spanholo, da 21ª Vara Federal do Distrito Federal, foi proferida nesse sábado (3/5), quando ele também negou, de forma conjunta, o pedido do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ).