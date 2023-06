Lira após café da manhã com Lula: 'O governo precisa se mobilizar'

440

Arthur Lira tomou mafé da manhã com Lula na manhã desta segunda-feira (foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)



Na manhã desta segunda-feira, o presidente Lula (PT) recebeu o presidente da câmara Arthur Lira (Progressistas) para um café da manhã. O objetivo da reunião era tratar de uma arrumação mais efetiva da base do governo na Câmara dos Deputados e no Senado. Na manhã desta segunda-feira, o presidente Lula (PT) recebeu o presidente da câmara Arthur Lira (Progressistas) para um café da manhã. O objetivo da reunião era tratar de uma arrumação mais efetiva da base do governo na Câmara dos Deputados e no Senado.





"O governo precisa se mobilizar. A articulação precisa estar mais atenta. Penso que, nessas discussões, o governo vai, a partir de hoje, com a presença do presidente Lula, ter uma participação maior na construção dessa base mais sólida", afirmou Lira em entrevista à CNN.







Na entrevista, o presidente da Câmara também afirmou que seu papel é o de facilitador, e que não existe uma “queda de braço” constante entre ele e Lula. “O governo não teve nenhum ato arredio de nossa parte, nenhum tipo de imputação de derrotas em matérias importantes."



Leia: Lira sobre operação da PF: 'Não tenho nada a ver, não me sinto atingido' Na entrevista, o presidente da Câmara também afirmou que seu papel é o de facilitador, e que não existe uma “queda de braço” constante entre ele e Lula. “O governo não teve nenhum ato arredio de nossa parte, nenhum tipo de imputação de derrotas em matérias importantes."



Lira também ressaltou que a dinâmica política atual permite que os eleitores entrem em contato com os parlamentares por meio das redes sociais, algo que não era comum há 20 anos. “Nós sabemos que a dinâmica hoje é outra. Através das redes sociais, os parlamentares sofrem influência direta dos seus eleitores. A realidade fática de um Congresso de hoje não é igual à de um Congresso de 20 anos atrás”.





Por fim, Lira acrescentou que o foco atual é na reforma tributária, e que pediu envolvimento do governo nesta matéria. Segundo ele, foi combinado com Lula que a reforma deve ir ao plenário da Câmara ainda neste semestre, antes do recesso parlamentar.





Ainda segundo a CNN, Lula irá se reunir com líderes da Câmara dos Deputados ainda nesta segunda-feira, por volta das 17h, no Palácio do Planalto, para se envolver mais na interlocução junto aos deputados, após as dificuldades de negociação entre Congresso e Executivo.