Guedes sobre governo Lula: 'Se beneficiando do cofre cheio que deixei'

440

Paulo Guedes disse que governo Lula se beneficiando do cofre cheio de sua gestão (foto: Evaristo Sá/AFP )



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrou pela primeira vez com Paulo Guedes desde que deixou a presidência no fim de 2022. Na ocasião, eles se cumprimentaram com um abraço e Guedes comentou a atual situação econômica do Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrou pela primeira vez com Paulo Guedes desde que deixou a presidência no fim de 2022. Na ocasião, eles se cumprimentaram com um abraço e Guedes comentou a atual situação econômica do Brasil.





Segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, Guedes estava almoçando com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, quando Bolsonaro chegou para uma reunião com o governador.