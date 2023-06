Sabatina de Zanin: como se posicionam os três senadores mineiros

440

A sabatina foi marcada para a próxima quarta-feira (21/6) (foto: Pedro França/Agência Senado, Roque de Sá/Agência Senado, Waldemir Barreto/Agência Senado e HENRY MILLEO/AFP )

Os três senadores mineiros conversaram com osobre a sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

A sabatina foi marcada para a próxima quarta-feira (21/6) pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP).

“O advogado Cristiano Zanin reúne condições e tem os predicados necessários para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, na minha avaliação. Mas essa é uma análise que o Senado terá a oportunidade de fazer, conforme o rito exige", declarou o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (PSD).

Questionado pela reportagem sobre qual será o seu voto na sabatina, Carlos Viana (Podemos) preferiu não revelar. Entretanto, ao "Correio Braziliense", o parlamentar afirmou que Zanin é tecnicamente capacitado para ocupar uma cadeira no STF.

“Juridicamente, ele é uma pessoa muito preparada. Porque, para reverter a situação que ele conseguiu reverter juridicamente, podemos entender que se trata de um doutor na área do direito”, disse o senador se referindo a defesa de Lula nos processos da Operação Lava-Jato.

Já o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) afirmou que vai votar contra a indicação do presidente da República.