Zanin no STF: Moro promete 'sabatina rigorosa' no Senado

O senador Sérgio Moro afirmou que pretende fazer uma sabatina rigorosa com o indicado para vaga no STF, Cristiano Zanin. O advogado terá que responder uma série de perguntas feitas por senadores na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na próxima quarta-feira (21/6).









Damares ficou 'impressionada' com Zanin, indicado ao STF, e pode mudar voto “Sou membro titular da CCJ, e o que eu pretendo fazer? Não é porque é o Cristiano Zanin, não é porque é alguém indicado pelo presidente Lula, pretendo cumprir o meu papel de fazer uma sabatina rigorosa. Claro, utilizando toda a educação possível para um momento solene desse, mas as indicações têm que ser feitas”, afirmou o senador.





Moro também afirmou que é um direito do presidente fazer uma indicação e é uma prerrogativa do senado submeter o nome a exame. Entre os assuntos que pretende abordar com Zanin estão questões relacionadas ao próprio STF como instituição, a sua relação com o presidente da república e também temas jurídicos do momento, como funcionamento da lei das estatais.



Após sabatina, a indicação de Zanin será votada no plenário do Senado, precisando ser aprovada por pelo menos 41 dos 81 parlamentares.





Quem é Cristiano Zanin





Cristiano Zanin foi indicado por Lula ao STF em 1º de junho (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)



No dia 1 de junho o presidente Lula anunciou No dia 1 de junho o presidente Lula anunciou o advogado Cristiano Zanin Martins , de 47 anos, para ocupar a vaga deixada pela aposentadoria do ex-ministro Ricardo Lewandowski no STF. Natural de Piracicaba (SP), Zanin é formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e especialista em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, nacionais e transnacionais.





Trabalhou ao lado da esposa na defesa de Lula desde 2013. A conquista da anulação das condenações do presidente estabeleceu os direitos políticos de Lula, possibilitando seu retorno para a política e sua eleição em 2022.