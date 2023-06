Damares ficou 'impressionada' com Zanin, indicado ao STF, e pode mudar voto

440

Damares declarou ao jornal 'O Estado de S. Paulo' que ficou muito impressionada com Zanin (foto: Fabrice COFFRINI / AFP) A senadora Damares Alves, membro do grupo político bolsonarista e filiada ao partido Republicanos-DF, que anteriormente havia expressado sua oposição ao advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal (STF), agora afirma que está reconsiderando sua posição em relação ao indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela declarou ao jornal “O Estado de S. Paulo” que ficou muito impressionada com Zanin.





Cristiano Zanin foi indicado em 1º de junho pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a cadeira deixada em abril pelo ministro aposentado Ricardo Lewandowski na Suprema Corte. Após essa etapa, a indicação será votada no plenário do Senado. Para ser aprovado, ele terá que ter o aval da maioria dos senadores, o equivalente a 41 votos das 81 cadeiras da Casa.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou, para 21 de junho, próxima quarta-feira, a sabatina do advogado Cristiano Zanin — indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O relator será o vice-presidente da Casa, senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PI).

Caso seja aprovado, Zanin será o terceiro ministro indicado por Lula na composição atual do STF. A ministra Cármen Lúcia foi indicada e empossada em 2006, no primeiro mandato do petista. Já Dias Toffoli, passou a integrar a Corte em 2009, durante a segunda gestão do presidente. Ricardo Lewandowski, que se aposentou por ter completado 75 anos, também foi escolhido pelo chefe do Planalto, em março de 2006.

Quem é Cristiano Zanin

Cristiano Zanin Martins tem 47 anos e ganhou notoriedade durante a atuação na defesa de Lula nos processos da Operação Lava-Jato . Natural de Piracicaba (SP), ele é formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e é especialista em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, nacionais e transnacionais. O advogado também mantém um escritório com a mulher, Valeska Teixeira Zanin Martins, com sedes em São Paulo e Brasília.