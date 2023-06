Damares votará contra indicação de Zanin: 'Nem tentem falar comigo'

440

Para Damares, a indicação de Zanin "fere o princípio constitucional da impessoalidade" (foto: Reprodução/Agência Senado) A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou que irá votar contra a indicação do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em suas redes sociais, a parlamentar disse que "ninguém irá mudar" o seu posicionamento.









Para ela, a indicação de Zanin "fere o princípio constitucional da impessoalidade", isso pelo fato de o advogado ter atuado em defesa do presidente Lula durante a Operação Lava-Jato.

A senadora também pontuou que só falará com Zanin "caso for necessário e por meio de solicitação de meu Partido, no formato de reunião com a presença dos demais parlamentares e tudo de forma protocolar".





Damares diz que com a aprovação de Zanin ao STF, ela irá "orar" para que ele "se torne um juiz justo e imparcial".