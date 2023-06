O que carreira de Cristiano Zanin diz sobre possível atuação no STF, segundo professor da USP

440





Zanin recebeu muitos ataques de detratores de Lula por sua defesa do petista

Antes de um novo nome “ascender” ao cobiçado cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ele precisa passar por sabatinas no Senado que deveriam ajudar a conhecer o magistrado. Mas é raro que elas esclareçam de fato o posicionamento do novo ministro: ele vai julgar a favor dos interesses do presidente que o indicou? Ele será “técnico” ou “político”? Como vai ficar o equilíbrio de posturas no tribunal? O que ele pensa sobre terceirização, aborto, judicialização da saúde?

Indicado pelo presidente Lula para ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski na Corte, o advogado Cristiano Zanin Martins passa nesta quarta (21/6) pelo ritual de questionamento dos senadores - primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e depois pelo plenário.

O perfil discreto de Zanin ao longo da defesa de Lula amplia essas dúvidas e ansiedades comuns em outras indicações.

Zanin recentemente evitou se posicionar sobre polêmicas como aborto e guerra às drogas em encontro recente com senadores evangélicos.

Mas segundo senadores e deputados da base governista, o mesmo perfil discreto que gera dúvidas entre parte da base é um dos pontos que o presidente Lula considera positivos sobre seu advogado.



Zanin provou, dizem, não só que tem um perfil reservado, mas também a capacidade de resistir à pressão da opinião pública ao longo de sua defesa de Lula na Lava Jato — e esse seria um dos motivos que levaram o presidente à escolha do advogado para o cargo. Lula consideraria, segundo esses congressistas, que alguns dos ministros já indicados pelo PT no passado tomaram decisões no STF com base em “apreço por holofotes”.

Mas mesmo que a sabatina desta quarta (21/6) não seja esclarecedora, existem três fatores que dão pistas sobre a atuação de Zanin — e na verdade sobre a de qualquer novo ministro, diz o cientista político Rogério Arantes, professor da USP e coordenador do grupo de pesquisa Judiciário e Democracia (JUDE).

Em um estudo feito em conjunto com o pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco Rodrigo Martins e publicado em novembro de 2022, Arantes identificou três fatores — relacionados ao histórico profissional dos ministros — que ajudam a entender o que esperar do comportamento dos magistrados uma vez que eles assumiram o cargo.

Segundo o pesquisador, esses fatores ajudam na análise sobre o seu posicionamento mais do que categorizar os ministros como “técnicos” ou “políticos” ou olhar qual foi o presidente que os indicou.



Os três fatores, explica Arantes à BBC News Brasil, são a forma como os ministros subiram em suas carreiras antes do STF (por concurso, indicação ou pela advocacia), o tipo de interesse que costumavam defender (público ou privado) e o tipo de experiência profissional que tiveram (na defesa, na acusação ou no julgamento).

“A gente observou, por exemplo, que ministros que progrediram em suas carreiras por concurso público têm tendência maior a condenar os réus em casos penais e ministros que ascenderam por indicação política tendem a absolver”, diz Arantes. “E no meio do caminho estão os que subiram através da advocacia, que não têm uma tendência clara de posicionamento.”

Publicada na revista científica Brazilian Political Science Review, a pesquisa mostrou que também tendem à absolvição os ministros que em sua carreira defenderam principalmente interesses privados e tiveram maior experiência profissional na defesa ou na magistratura (e não na acusação, como promotores).

Essa conclusão dos pesquisadores foi resultado de uma análise que cruzou o histórico profissional com o posicionamento dos ministros no caso do mensalão — e que, segundo Arantes, serve como parâmetro para casos criminais em geral, já que o processo decisório dos ministros segue uma lógica que se repete em ações do mesmo tipo.

Segundo o artigo, esse modelo é capaz de explicar 78.15% das decisões no caso, ou seja, menos de 22% das decisões dos ministros desviaram dessas tendências verificadas.

O que diz o histórico de Zanin?

Embora seja difícil fazer previsões exatas, diz Arantes, o que sabemos sobre a carreira de Zanin dá muitas pistas sobre sua futura atuação. O advogado passou a maior parte da carreira como advogado, atuando no direito empresarial.

“Ele tem características muito propícias para desenvolver na corte o perfil garantista, porque passou a vida inteira na atividade de defender e não de acusar e defendendo o interesse de clientes, ou seja, o interesse privado”, diz Arantes.

“Por outro lado, o que o estudo mostra é que quando a ascensão se dá via mercado e não via concurso público ou indicação política, esse perfil pode surpreender. Então existe um fator que torna o perfil um pouco mais imprevisível.”

O estudo, no entanto, verificou essa correlação entre os fatores no desenvolvimento profissional dos ministros do Supremo com seu posicionamento no direito penal e não em outras áreas - como direito trabalhista, direito tributário, questões envolvendo direitos de minorias, entre outras áreas.

No entanto, segundo Rogério Arantes, é muito provável que novas pesquisas encontrem alguma correlação entre esses fatores profissionais e o posicionamento dos ministros em outras áreas do direito.

“Nós não testamos o modelo ainda em outros temas, em outras áreas. Mas a gente avalia que provavelmente pode se repetir, porque o processo decisório no STF segue um certo caminho que se repete. E o fato é que questões criminais hoje habitam várias classes processuais de ações penais, ADIs e ADPFs”, diz Arantes.

ADIs são ações diretas de inconstitucionalidade, processos que visam declarar que uma legislação ou parte dela é incompatível com a Constituição.

Já ADPFs são ações para evitar ou reparar atos do poder público que desrespeitam direitos fundamentais dos cidadãos.

Enquanto novas pesquisas não esclarecem as possíveis tendências de cada perfil de ministro além de temas de direito penal, as especulações se baseiam em outras pistas.

No encontro com senadores evangélicos, por exemplo, Zanin teria dado a entender que certas mudanças seriam mais da alçada do Legislativo do que do Judiciário - o que mostraria um entendimento mais restritivo e conservador sobre o papel do STF.

Rogério Arantes faz pesquisas empíricas sobre o STF (foto: Divulgação/USP)

Rogério Arantes diz que sua pesquisa já ajuda a excluir explicações improváveis para os comportamentos dos magistrados em outros temas. Segundo ele, duas ideias bastante difundidas sobre a atuação dos ministros do STF não se sustentam empiricamente.

A primeira é que seria possível prever o comportamento da Corte com base na análise dos interesses dos presidentes que nomearam cada um dos membros.

“São duas explicações que a gente afasta neste artigo. Uma de senso comum que diz que os ministros, depois que tomam posse, atendem aos interesses dos partidos que os indicaram”, explica.

“No caso da votação do mensalão, é muito conhecido como os ministros escolhidos pelo PT se dividiram, alguns votando maciçamente a favor das condenações e outros emprestando algum apoio às absolvições. Então a explicação partidária já está afastada.”

Outra explicação que não se sustenta em evidências é a tentativa de dividir os ministros entre atuações “políticas” e “técnicas”, diz ele.

“Eles não são só políticos e eles não são só técnicos. Há uma complexidade maior na trajetória desses ministros. E a análise por trajetória profissional é muito mais precisa e dá complexidade à descrição”, argumenta o professor.

Arantes defende que as incógnitas que pairam sobre o posicionamento de Zanin não são muito diferentes das dúvidas que existiam sobre a visão de outros ministros no momento de suas indicações.

“O fato é que todos nós conhecemos muito bem a trajetória do Cristiano Zanin. A trajetória dele é sobretudo de um advogado bem sucedido em grandes questões na área financeira, de um lado, e muitos ‘gols’ na defesa de Lula, de outro. Foram oito anos de combate diuturno à Lava Jato. É isso que ele tem na bagagem para demonstrar efetivamente.”