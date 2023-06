Vaga no Supremo: Ciro Nogueira diz que apoiará Zanin

Brasília - O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro disse que vai votar a favor do advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A sabatina está marcada para a próxima quarta-feira pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O senador afirmou em entrevista ao Poder360 que a bancada do PP foi liberada para votar como quiser.Nogueira não é o primeiro aliado de Bolsonaro a se posicionar a favor de Cristiano Zanin. Ele continua apoiando o ex-presidente e tem feito críticas contundentes ao governo Lula. A senadora Damares Silva, que também foi ministra do governo passado, já disse que ficou impressionada após receber a visitar de Zanin em seu gabinete e que pode votar favoravelmente a ele.