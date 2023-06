Lula chama Bolsonaro de 'gângster' e 'vagabundo' em evento em Belém

440

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou, durante cerimônia de anúncio da realização da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30) em Belém, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de "gângster" e "vagabundo".









O petista prosseguiu afirmando que vai "trabalhar 24 horas por dia. Vou viajar mais porque esse país não merece um vagabundo que não vai ao Palácio do Planalto para governá-lo. Esse país merece alguém que trabalha e que não minta”.

Lula foi ao Pará, neste sábado (17/6), para, entre outras atividades, inaugurar os preparativos para a conferência climática da Organização das Nações Unidas (ONU), que vai ocorrer na capital em 2025.



Bolsonaro





Em setembro de 2022, durante o período eleitoral, Jair Bolsonaro chamou Lula de "gângster" e afirmou que, caso ele fosse eleito, iria "voltar à cena do crime com o [Geraldo] Alckmin? Você pode ver, quem vão ser os ministros do Lula? Imagina o Lula eleito, quem serão os ministros do Lula? Serão bandidos".