Lula vai convidar Papa Francisco para a festa Círio de Nazaré

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai convidar o Papa Francisco para participar do Festival Brasileiro Círio de Nazaré, que ocorre anualmente em Belém, no Pará, em outubro. O evento é uma festa em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré.

Em agenda oficial em Abaetetuba, no Pará, Lula disse que deve se reunir com o religioso às 14h30 da próxima terça-feira (20/6). Lula se prepara para viajar para a Europa nesta semana.

"Quero convidá-lo para ele vir ao Brasil outra vez. Mas mais do que eu convidá-lo, seria para vir à festa do Círio [de Nazaré] aqui. Seria extraordinário que ele pudesse participar, aqui no estado do Pará, do Círio de Nazaré. Mas se ele não vier, nós vamos convidar. Eu vou pessoalmente convidá-lo", afirmou Lula.