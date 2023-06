Lula vai discursar em show do Coldplay, em Paris

Lula e Chris Martin se encontraram em março deste ano; vocalista presenteou o presidente com um violão

De acordo com o, Lula recebeu o convite pelo próprio vocalista da banda, Chris Martin. Eles se encontraram em março deste ano, quando a banda esteve em turnê pelo Brasil . Na época, o presidente ganhou um violão de presente do vocalista.

O evento é beneficente e acontecerá na Torre Eiffel. O show é organizado por uma organização não governamental (ONG), à qual é ligado ao vocalista. Outros artistas também se apresentarão no evento.

Em sua viagem para a Europa, também está previsto que Lula visite o Papa Francisco, no Vaticano, no dia 21 de junho, e encontre com o presidente da França, Emmanuel Macron, nos dias 22 e 23 de junho.