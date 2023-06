Lula faz piada com peso de Flávio Dino: 'Vamos trazer pouca comida pra ele'

440

Internautas apontam fala gordofóbica de Lula a Flávio Dino (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

O presidente Lula (PT) voltou a comentar em tom de piada o peso do ministro Flávio Dino (Justiça) nesta quinta-feira (15), apesar de já ter recebido críticas por menções anteriores ao tema.



Lula se referiu ao peso de Dino durante a sua fala inicial na reunião ministerial que é realizada no Palácio do Planalto. Esse discurso foi transmitido pelas redes oficiais do governo, mas o restante do evento será fechado.

Em um determinado momento de sua fala, o presidente ressaltou que a reunião seria longa, pois cada um dos membros de seu governo, além dos líderes no Congresso, teriam 10 minutos para discursar. Por isso os ministros precisariam almoçar durante o evento, enquanto outro interlocutor estivesse com a palavra.





"Essa reunião vai demorar pelo menos umas 6 horas ou um pouco mais. Não teremos almoço. O almoço será uma comida leve servida aqui na mesa, ninguém precisa se levantar. Enquanto um fala os outros comem e assim a gente vai se revezando a nossa degustação na hora do almoço", afirmou o presidente.



"O Flávio Dino também, mas nós vamos trazer pouca comida para ele", completou, arrancando riso dos presentes. Logo depois, uma participante não identificada fala "isso é bullying".



Essa não foi a primeira vez que Lula brincou com o peso de Flávio Dino. Durante cerimônia de lançamento do Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania), o presidente classificou a obesidade como uma doença que causa tanto mal quanto a fome, sendo necessário cuidado do Estado para este problema. E então disse que Dino agora estaria se exercitando, andando de bicicleta, por estar acima do peso.



"Aqui ninguém está com excesso de magreza, a não ser o nosso poeta. O restante está tudo com um pouco de obesidade, que também é uma doença que nós precisamos cuidar. A nossa médica que é ministra da Saúde sabe perfeitamente bem que a obesidade causa tanto mal quanto à fome. E por isso que o Flávio Dino está andando de bicicleta, porque ele sabe que isso vai precisar que o Estado cuide com muito carinho desse mal", disse o presidente.

A fala do presidente gerou críticas de membros da oposição nas redes sociais. O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), escreveu: "Alô galerinha chata que acha obesidade lindo: o Lula falou o óbvio aqui. Vão chamá-lo de gordofóbico também? Ou vão parar de glamourizar uma doença?"



O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou um tuíte dizendo haver dois pesos e duas medidas envolvendo o presidente. "Lula diz que banheiro trans é invenção de satanás e que obesidade é doença e faz piada sobre. Não importa o que diz, mas quem diz. Só pra registrar mesmo."



A página do MBL (Movimento Brasil Livre) também reagiu, repostando o vídeo e perguntando "E agora? Vai rolar cancelamento ou ele pode?"