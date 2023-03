Lula brinca com sobrepeso de Flávio Dino: 'Obesidade é doença'

Presidente Lula brincou com o ministro da Justiça: 'Por isso que o Flávio Dino está andando de bicicleta' (foto: Ricardo Stuckert/PR) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a obesidade é uma doença e que "causa tanto mal quanto a fome". O comentário foi feito durante o relançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci II), nesta quarta-feira (15/3), com objetivo de combater a violência de gênero.

"Por isso que o Flávio Dino está andando de bicicleta", brincou Lula com o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), que estava presente no evento, arrancando risadas dos presentes.









"Não faltarão os recursos necessários para que a gente possa implantar o Pronasci II na sua plenitude. Nós precisamos fazer com que os outros governadores de estado conheçam o sucesso do que aconteceu em Belém, em Pernambuco e conhecer a experiência de outros estados", afirmou Lula. O Pronasci é feito em parceria com os poderes estaduais e municipais.