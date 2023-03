Lula diz que escravidão causou uma coisa boa: a miscigenação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a escravidão, apesar de ter sido uma desgraça, teve uma consequência boa, a miscigenação. A afirmação foi feita nesta segunda-feira (14/3), em discurso na 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, na terra indígena Raposa Serra do Sol. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a escravidão, apesar de ter sido uma desgraça, teve uma consequência boa, a miscigenação. A afirmação foi feita nesta segunda-feira (14/3), em discurso na 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, na terra indígena Raposa Serra do Sol.









Em discurso na Terra Indígena Raposa Serra do Sol em Roraima, lula diz que toda a "desgraça" que foi a escravidão causou uma cousa boa: a miscigenação (foto: Ricardo Stuckert/PR)

“Resolveram contar a história que os índios eram preguiçosos e portanto era preciso trazer o povo negro da África para produzir neste país. Toda desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação”, disse Lula.

A declaração foi recebida com críticas em redes sociais, especialmente na comunidade negra. Muitos usaram seus perfis para explicar que a miscigenação no Brasil é fruto da violência e do estupro de mulheres negras e indígenas, e não de um processo pacífico.





