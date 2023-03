TV Globo: ex-diretor afastado por racismo falou de 'tropa de choque branca'

Vinicius Coimbra falou para atores negros se prepararem para represálias de uma tropa de choque do movimento branco (foto: TV Globo/Reprodução)



Nesta sexta-feira (10/3), um áudio que mostra o ex-diretor da TV Globo, Vinicius Coimbra, falando sobre uma suposta “tropa de choque do movimento branco” para o elenco negro da novela “Nos Tempos do Imperador” (2021-2022) foi revelado pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Em fevereiro do ano passado, ele foi afastado da emissora por assédio moral, denunciado por três atrizes pretas.





No trecho de 38 segundos registrado na reunião feita em setembro de 2021 para discutir sobre as críticas que a novela estava recebendo por uma cena que foi chamada de “racismo reverso”, Coimbra avisa os atores para se prepararem para possíveis represálias.









De acordo com a colunista Mônica Bergamo, o ex-diretor da TV Globo chamou apenas os atores negros do elenco, o que já teria causado desconforto entre os convocados.





“É normal, eu acho que tem que ter o AD Junior, tem que ter a Djamila, eu defendo esse tipo de discurso, mas eu acho que a gente tem que ir por uma via [em] que você não deixa contra-argumentos”, completou Coimbra.





Vinicius alega ter usado o termo “tropa de choque branca” de maneira pejorativa, “em referência aos ‘movimentos brancos’ reacionários que reagiriam contra a luta legítima de pessoas negras”, além de pedir que a reunião completa seja divulgada.





Em nota, as atrizes Dani Ornellas e Roberta Rodrigues, que atuaram na novela “Nos Tempos do Imperador” e acusaram o diretor artístico de racismo ao departamento de compliance da TV Globo, afirmaram que o trecho da reunião reflete um contexto racista que vai além de uma exceção, ou um deslize.





“Testemunhamos e vivemos situações muito difíceis, vivenciamos episódios que entendemos racistas, como a reunião solicitada pelo diretor apenas com os atores pretos. Nesta reunião, o diretor usou o termo ‘tropa de choque do movimento branco’, como pode-se ouvir no áudio”, afirmaram.





“Incrivelmente, algumas pessoas entenderam de forma diferente. Entenderam que não foi um episódio de racismo, e, sim, uma simples ironia. Isso realmente é muito assustador. Assustador como o espaço do racismo vivenciado sempre é minimizado como algo irônico, como uma piada, como se não fosse racismo o que vivemos, nós que interpretamos errado, sempre nós”, completaram.

Histórico

Vinicius Coimbra já havia recebido diversas denúncias envolvendo o elenco negro de “Nos Tempos do Imperador”. Desde reclamações pela segregação nos camarins até o risco de gravarem, sem necessidade, no auge da pandemia da COVID-19 , os atores impactados acusaram o ex-diretor de dar tratamento diferente a eles por conta da raça.





As atrizes Roberta Rodrigues, Cinnara Leal e Dani Ornellas alegaram que Coimbra e sua equipe tinham falas preconceituosas durante as gravações da novela.





Elas também afirmaram que Coimbra chegou a causar diversas situações incômodas entre os atores negros, e exemplificaram com o episódio da trama que abordou um suposto “racismo reverso”. A cena rendeu um pedido de desculpas da autora Thereza Falcão, mas o diretor insistiu que as três e outros atores negros defendessem a novela em entrevistas e nas redes sociais.





“Em um dado momento, Vinicius gritou no estúdio ‘O elenco vem comigo, os pretos ficam’ na frente de várias pessoas. Quando alguns artistas pretos foram questioná-lo sobre essas falas, ele reagiu dizendo ‘Vocês deveriam agradecer por estarem aqui”, afirmou, à UOL, uma fonte sigilosa ligada ao elenco.





O ex-diretor disse que tentou – e errou por tentar – ouvir as primeiras queixas dos artistas e até criou um grupo de diálogo só com os atores negros para que pudessem conversar sobre problemas nos bastidores, dar sugestões ao texto e tentar aliviar e conciliar os desconfortos.





"Tentei cuidar dos artistas também através da obra, para que todos fossem felizes com seus personagens. Mas hoje entendo que errei ao ter uma conversa somente com artistas negros e também ao criar um grupo com eles. O que para mim era um cuidado, para eles pode ter sido um incômodo. Pedi-lhes desculpas por isso durante a novela, algumas vezes”, explicou.





O diretor foi afastado temporariamente em fevereiro de 2022 sob a justificativa de assédio moral, uma questão trabalhista que engloba as ofensas raciais. Na época, Vinicius Coimbra também estava à frente da novela “Mar do Sertão” e foi substituído por Allan Fiterman.