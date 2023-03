Ministro de Lula vai visitar a Ceasa, em Contagem, nesta quinta-feira (16)

Visita de Paulo Teixeira vai ocorrer poucos meses após a suspensão do leilão da área (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, vai visitar a sede das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (CeasaMinas) nesta quinta-feira (16/3). A ideia é que Teixeira converse com produtores, comerciantes e integrantes da direção do polo de distribuição, instalado em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.O encontro de Teixeira com os trabalhadores da CeasaMinas vai ocorrer menos de três meses após o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) suspender o leilão do local . A privatização do entreposto era desejo do governo de Jair Bolsonaro (PL). A equipe econômica do ex-presidente calculava receber no mínimo R$ 169,2 milhões na primeira fatia do leilão da área, que contaria com dois dos imóveis que compõem o terreno O anúncio da visita do ministro do Desenvolvimento Agrário foi feito pela prefeita de Contagem, Marília Campos (PT). Ela vai estar na comitiva que irá à Ceasa. Além do passeio pelas instalações do entreposto, a agenda de Teixeira prevê uma reunião que, além de comerciantes e da direção da Ceasa, terá a participação de representantes de categorias como as dos carregadores autônomos e dos catadores de materiais recicláveis.