Janones após Salles criticar fala de professor na CPI do MST: 'Apedeuta'

Janones saiu em defesa do professor José Geraldo, que participou da CPI do MST, nessa quarta-feira (14/6) (foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados/Bruno Spada/Câmara dos Deputados ) O deputado federal André Janones (Avante-MG) rebateu o deputado Ricardo Salles (PL-SP) por criticar uma fala do professor e pesquisador José Geraldo, da Universidade de Brasília (UNB), na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).









Na ocasião, o professor e a deputada Caroline de Toni (PL-SC) discutiram sobre as invasões de terra. A parlamentar argumentava que o movimento funcionava como "centros ideológicos marxistas".





O professor a respondeu, alegando que essa era a "visão de mundo dela". "A senhora vai ver não é o que existe, é o que a senhora recorta da realidade. Eu vejo outra coisa", disse.





"A indisfarçável militância do ex-reitor da UNB que esteve hoje na CPI mostra bem o quanto as universidades estão aparelhadas pela esquerdalha, espalhando marxismo sustentado com dinheiro do contribuinte. Não é à toa que a América Latina não vai pra frente", disse Salles ao comentar o episódio em suas redes sociais.

Janones, ao ver a publicação, saiu em defesa do pesquisador. "O professor na verdade estava sendo honesto, são anos e anos de dedicação à educação. Vossa excelência é que é um apedeuta e tem dificuldades em enxergar para além do que quer ver".

