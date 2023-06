Deputado ironiza MST: 'Movimento dos Trabalhadores Sem Picanha'

440

Deputado bolsonarista já defendeu tratar integrantes do movimento com 'tiros' (foto: Reprodução/Instagram) O deputado federal André Fernandes (PL-CE) debochou do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Em suas redes sociais, o parlamentar bolsonarista publicou uma imagem vestido uma camiseta com a logo do movimento, mas com a frase "Movimento dos Trabalhadores Sem Picanha", em referência a uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





"Eu já falei o que vagabundo do MST merece: é tiro mesmo. É tiro para deixar de invadir as casas alheias", disse. Na época, ele se posicionava contra projeto na Assembleia Legislativa do estado que tinha o propósito de conceder o título de cidadão cearense ao fundador do movimento, João Pedro Stédile.





MAIS UMA FAKE NEWS!

Não posso mudar a constituição por questões políticas, mas com certeza NUNCA serei favorável a um VAGABUNDO do MST ganhar TÍTULO DE CIDADÃO!

E sobre a pessoa que tentou me difamar usando isso, se prepare pro processo!

Boa tarde a todos! %uD83D%uDC4D%uD83C%uDFFB%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/TEOCfxrQgC %u2014 André Fernandes (@andrefernm) June 6, 2019