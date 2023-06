Deputado pede afastamento de bolsonarista autor do pedido de CPMI

440

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) solicitou o afastamento e a substituição do deputado bolsonarista André Fernandes (PL-CE), autor do pedido da criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) de 8 de janeiro, por incitar os atos golpistas, mas o pedido foi negado pelo presidente da comissão.









"Neste caso, o deputado André Fernandes estaria participando de uma investigação da qual ele é investigado, ou melhor, indiciado já por provas da Polícia Federal", completou. De acordo com o deputado mineiro, doze parlamentares assinaram o requerimento com Rogério.

O deputado Filipe Barros (PL-PR), da mesma sigla de André, rebateu a solicitação do deputado mineiro, alegando que em outras comissões, como a dos Correios e do Mensalão, parlamentares envolvidos nas investigações integravam as comissões.

O deputado federal Arthur Maia (União-MA), presidente da CPMI, afirmou que cabe aos líderes dos partidos decidir os membros da CPMI e negou a solicitação.

Deputado André Fernandes é acusado de ter incitado os atos golpistas de 8 de janeiro (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados )

Correia rebateu a decisão, alegando que o requerimento solicitava que ele encaminhasse o pedido ao presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. O governista agora vai recorrer à presidência do Senado e a decisão de expulsar ou não Fernandes do colegiado dependerá de uma decisão de Pacheco.