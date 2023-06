CPMI do 8/1: Torres, Gonçalves Dias e Mauro Cid são os primeiros convocados

Deputado Arthur Maia anunciou os primeiros convocados e convidados para a CPMI dos atos golpistas (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)

Entre os primeiros convocados para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que vai investigar os atos golpistas do dia 8 de janeiro, estão Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro; Mauro César Barbosa Cid, Tenente-Coronel e ex-Ajudante de Ordens de Jair Bolsonaro (PL); e o Marco Edson Gonçalves Dias, ex-Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Lula.