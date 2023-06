CPMI do 8 de janeiro apresenta plano de trabalho hoje

440

Relatora analisou 798 requerimentos apresentados por deputados e senadores até a noite de ontem (foto: Roque de Sá/Agência Senado) Esta marcado para esta terça-feira (6/5) a apresentação e a votação do plano de trabalho da senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPMI do 8 de janeiro. Ela analisou 798 requerimentos apresentados por deputados e senadores até a noite de ontem.





"Nosso foco será voltado para buscar os autores intelectuais e os financiadores do 8 de janeiro. A gente vai, também, fazer um recorte de uma avaliação dos dias anteriores e olhar para o que foram os dias 24 e 12 de dezembro. Faremos um apanhado geral porque não foi o dia 8 de janeiro em si apenas. Tem um planejamento anterior e é em cima dessa perspectiva que apresentaremos nosso plano", disse à Rádio Senado.





Membros da oposição, porém, trabalham com a tese de que o governo Lula atuou para facilitar a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes. O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) protocolou requerimentos de convocação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Mas ele quer, também, a presença do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e último ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres.





"Não quero defender ou só focar em uma coisa. Quero a verdade como um todo. Fiz requerimento convocando alguns policiais, integrantes do Exército, o próprio Torres. Também entrei com a quebra de sigilo telemático e do celular do Dino. Acho que não vai ter nenhum problema: se ele diz que não tem nada, que não se omitiu, lá vai estar a verdade", explicou.





Desentendimentos

A reunião da comissão deve, também, ser marcada por uma série de ataques e desentendimentos entre governistas e oposicionistas. A ala bolsonarista da oposição trabalha com a tese de que o governo sabia que os atos seriam violentos, mas facilitaram a destruição das sedes dos Três Poderes.