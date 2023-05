Janones sobre CPMI: 'Quem realmente manda no nosso país é o centrão'

Minha participação na CPMI foi vetada por quem realmente manda no nosso país: o centrão. Mas isso já é página virada, agora vou me desdobrar pra ajudar meus colegas que lá estão!



A defesa da democracia e do governo do nosso presidente Lula está acima de tudo isso! Bora pra cima... pic.twitter.com/g1xsKVtZYs