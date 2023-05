Janones critica comunicação do governo: 'Pior da história da República'

440

689 visualizações! É oficialmente a pior comunicação da história da república!



Só minha última live, bateu mais de 700 mil visualizações e quase 30 mil compartilhamento! E eu sou apenas um DEPUTADO e nem equipe de comunicação tenho! SURREAL! pic.twitter.com/rz4JlHcKhR %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) May 24, 2023 O deputado federal André Janones (Avante-MG) criticou a comunicação e as redes sociais do Governo Federal nesta quarta-feira (24/5). O parlamentar usou de comparação uma live sua, que teria alcançado 700 mil visualização e quase 30 mil compartilhamentos, contra 689 visualizações em um vídeo postado pelo governo.









Na live citada por Janones, realizada há três dias, ele pede que as pessoas "não comprem gás de cozinha nem gasolina antes de ver esse vídeo".

A postagem na qual o parlamentar criticou a comunicação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre a fanfarra que tocou na recepção dos novos embaixadores de 12 países que foram ao Palácio do Planalto, neste momento conta com quase 85 mil visualizações.





Desde o início do terceiro mandato do governo Lula, o político mineiro vem sendo um contumaz crítico da estratégia adotada pela Secretaria de Comunicação.