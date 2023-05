Janones critica 'elitismo e preconceito da esquerda' com as redes sociais

440

Deputado federal André Janones (Avante-MG) afirma que o bolsonarismo deu sentimento de pertencimento aos internautas (foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados) O deputado federal André Janones (Avante-MG) afirmou que o elitismo e preconceito da esquerda com a comunicação vinda das redes sociais. Enquanto os bolsonaristas souberam dar espaço para essa parcela da população e que isso se reverteu em apoio político. Ele não está entre os membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8/1, que vai tratar dos atos antidemocráticos realizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília.





O movimento para me deixar fora da CPMI repete o mesmo erro que levou Bolsonaro ao poder: o elitismo e preconceito que faz com que a esquerda, corriqueiramente, ignore a voz que vem das redes. Infelzinebge, parece que alguns ainda não entenderam que a "voz das redes" de hoje em... — André Janones (@AndreJanonesAdv) May 23, 2023 "O movimento para me deixar fora da CPMI repete o mesmo erro que levou Bolsonaro ao poder: o elitismo e preconceito que leva a esquerda a, corriqueiramente, ignorar a voz que vem das redes", escreveu o parlamentar.





O político mineiro ainda fez uma outra comparação. Afirmou que diálogar com as redes sociais é a versão atual do "sentar no chão de fábrica para diálogar".





"Ouvir a voz das redes é sentar no chão da fábrica e dialogar com quem dá, ou pelo menos deveria dar, as cartas: o povo", concluiu.