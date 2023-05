Janones ironiza cassação de Dallagnol: 'Desejo sorte no exame da ordem'

Deltan Dallagnol (Podemos-PR) deve seu mandato cassado nesta quinta-feira (16/5) após votação unânime no Tribunal Superior Eleitoral. Janones o ironizou (foto: Reproducao/Facebook - MAURO PIMENTEL / AFP)

O deputado federal André Janones (Avante-MG) ironizou a cassação do mandato do também deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) após votação unânime ocorrida na noite desta terça-feira (16/5) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O parlamentar ainda pode recorrer da decisão, mas, no momento, ele fica sem o cargo no legislativo federal.