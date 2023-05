Dino para Dallagnol: 'Sem aderência na realidade'

Ministro da Justiça, Flávio Dino, afirma que falas do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) não tem base na realidade (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputado) Durante a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, realizada nesta quarta-feira (3/5), o ministro da Justiça e Seguranças Pública Flávio Dino (PSB-MA) afirmou que as falas e acusações do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) "não tem aderência na realidade".





"Me preocupa que venha um controle incisivo sobre a nossa liberdade de expressão (...) mas me preocupa ainda mais num governo que apoia ditaduras, que buscou implantar o Ministério da Verdade e um governo que em suas versões anteriores praticou os maiores escândalos de corrupção para manter o seu poder", comentou Dallagnol, seguindo trajetória argumentativa adotada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).









O Brasil mantém relações diplomáticas com todos os países, apontou o ministro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando que não há o alinhamento automático com ditaduras ou outras formas de governo. A fala precedeu uma provocação do ex-juiz que reforçou que o petista não recebeu "joias, coroas ou aneis" de presentes de ditaduras.





"Isso mostra que há ideia de repetir uma mentira para ver se ela vira verdade. (...) O senhor afirma: 'o maior escândalo da história'. De onde o senhor tirou isso? Quando o senhor afirma isso, comprova a necessidade do projeto sobre Fake News", concluiu o ministro Flávio Dino.





O comentário do maranhense sobre joias foi uma provocação aos diversos estojos com acessórios, alguns avaliados em até R$ 16,5 milhões, que teriam Bolsonaro como destinatário e que teriam entrados no Brasil de forma ilegal. Dois dos pacotes, de cerca de R$ 500 mil, foram entregues ao então presidente, ainda durante o seu mandato. Os bens foram cadastrados como "pessoais", o que permite que ele possa levá-lo ao deixar o governo.





Valores acima de mil dólares devem ser declarados à Receita Federal e tributados. Como os objetos não passaram pelos trâmites corretos e não eram presentes de um governo estrangeiro ao Estado brasileiro, a alfândega apreendeu os bens. Bolsonaro tentou reiteradamente retirar os bens sem arcar com o custo e a multa estimada.





Os presentes foram dados pelo governo da Arábia Saudita. Desde 1932, o país é uma monarquia iniciada por Ibn Saud. Os seis governantes seguintes, inclusive o atual Salman bin Abdulaziz Al Saud, são filhos do primeiro monarca com uma de suas 22 esposas.





CORRUPÇÃO SANITÁRIA





"Antes eu via um Estado processando e investigando corrupção de bilhões de reais. E hoje vejo o Estado processando e investigando uma falsificação de uma carteira de vacinação ", comentou o deputado Deltan Dallagnol.





O ex-promotor e atual deputado deu a entender que as investigações anteriores têm um peso maior que a apuração sobre uma possível falsificação de documentos realizados por um funcionário público.





"Fico muito triste de ver o senhor afirmando que uma investigação séria sobre uma questão sanitária não é prioridade. (...) Pessoas que votaram no senhor perderam a vida ou familiares dessas pessoas. Conspirar contra a saúde pública é uma corrupção gravíssima", respondeu o ministro Flávio Dino.