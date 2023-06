CPI do MST: Sâmia Bomfim tem áudio cortado pela 3ª vez

440

A deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) teve seu microfone cortado, nessa quarta-feira (31/5), pela terceira vez durante a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do MST pelo presidente da comissão, o deputado tenente-coronel Zucco (Republicanos-RS).









Sâmia então reclama de ter seu microfone cortado e relembrou que esse tipo de conduta adotada pelo presidente da comissão é alvo de um pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE), que solicitou à Procuradoria-Geral da República (PGR) investigação contra o parlamentar por violência de gênero.

A parlamentar paulista ainda afirma que o presidente da CPI "produz provas contra si" ao cortar sua fala.

Deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) teve seu microfone cortado durante a CPI do MST (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)



O deputado gaúcho aconselha a psolista a recorrer ao presidente da Casa e passou a fala a Caiado.

Na terça-feira (23/5), Zucco também cortou a fala de Sâmia enquanto ela lia a notícia de que uma investigação por atos antidemocráticos contra o político bolsonarista foi retomada a pedido do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Já nessa terça-feira (30/5), o responsável pelo corte do microfone foi o relator da CPI, Ricardo Salles (PL-SP). No momento, Sâmia afirmava que a polícia foi chamada para destruir barracos no quais pessoas residiam. Ela aproveitou para recordar que Salles vive acusando o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) de invadir a casa alheia, mas que eles que fazem isso. Quando o ex-ministro do Meio Ambiente cortou o microfone para afirmar que não havia ninguém vivendo nos barracos que haviam sido derrubados.