Deputada é interrompida por presidente da CPI do MST ao falar sobre 8/1

440

Presidente da CPI do MST será investigado por participação nos atos antidemocráticos (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados) A deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) teve sua fala interrompida durante a primeira sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), nesta terça-feira (23/5). A parlamentar lia uma notícia contra o presidente do colegiado, Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), quando teve o microfone cortado por ele.









Samia então começou a falar sobre a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal (PF) retome as investigações contra Zucco por envolvimento nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. “Até agora o senhor falava que era uma mentira”, continuou até que o microfone fosse cortado.





Um princípio de confusão então começou durante a reunião de apresentação do plano de trabalho da CPI. A deputada ressaltou que isso não aconteceria, se o presidente não interrompesse seu tempo de fala, que era regimental. “O autoritarismo e a gama de calar nossas vozes é tão grande, que o senhor cria uma situação constrangedora e depois é obrigado a cumprir o regimento”, disse.





Zucco tentou se explicar sobre o ocorrido e se defender sobre o envolvimento no dia 8 de janeiro. “Não vamos permitir ataques pessoas. Sobre essa nota que a senhora falou, já tinha respondido. Deputada Samia, isso não é pauta da CPI”, disse.





A parlamentar, no entanto, rebateu dizendo que estava apenas lendo uma notícia pública. “Não precisa prestar seu depoimento pra mim, é para a Polícia Federal. O senhor vai responder na justiça pelos crimes que tentou cometer contra o país”, disse.