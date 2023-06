Bancada ruralista recebeu doações de invasores de terras indígenas

440

Segundo a ONG 'De olho nos ruralistas', as doações totalizaram aproximadamente R$ 3,64 milhões, provenientes de 15 doadores (foto: Agência Brasil )



Uma investigação realizada pela organização não-governamental 'De Olho nos Ruralistas' aponta que 18 parlamentares membros da Frente Parlamentar da Agropecuária, também conhecida como bancada ruralista, receberam doações eleitorais de proprietários de terras que se sobrepõem a áreas indígenas. A análise cruzou informações das doações eleitorais de 2018 e 2022 com os registros de imóveis do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).





As propriedades sobrepostas são aquelas cuja totalidade ou parte do terreno se encontra dentro de territórios indígenas homologados ou em processo de homologação. Isso pode ocorrer devido à invasão dos proprietários ou em virtude da demarcação de uma reserva que englobe partes de fazendas.









Newton Cardoso Jr.



Além disso, parlamentares que integram a liderança da Frente Parlamentar da Agropecuária também receberam recursos de fazendeiros com propriedades sobrepostas a terras indígenas. Algumas das propriedades pertencentes aos parlamentares são sobrepostas a terras indígenas, como a Fazenda São José, do senador Jaime Bagattoli, e as fazendas Crisciúma e Capão, do deputado

A aprovação do Projeto de Lei 490/2007, que estabelece a data da promulgação da Constituição, em outubro de 1988, como marco temporal para demarcação de terras indígenas, foi amplamente apoiada pela bancada ruralista. A proposta ameaça as terras indígenas em disputa com delimitação em áreas não ocupadas até aquela data.





A assessoria de comunicação da Frente Parlamentar da Agropecuária afirmou que todas as contas de campanha dos parlamentares citados foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e estão de acordo com a legislação eleitoral.





A notícia traz à tona uma relação entre a bancada ruralista e proprietários de terras sobrepostas a terras indígenas, levantando questionamentos sobre possíveis conflitos de interesse e a legitimidade das doações eleitorais.