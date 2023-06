Bolsonaro sobre inelegibilidade: 'Nos preparando para o que acontecer'

TSE marcou julgamento do caso que pode tornar Bolsonaro inelegível para o dia 22 de junho (foto: Alan Santos/PR) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que busca alternativas para caso fique inelegível. Sem citar diretamente o processo, Bolsonaro comentou o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcado para o dia 22 de junho, que pode torná-lo inelegível.









O ex-presidente também disse que acredita que ainda tem muito a contribuir. "A vida de candidato de qualquer candidato, qualquer cargo de Executivo não é fácil. Eu tenho mais de 500 processos, mas como eu já to bem mais para lá do que para cá, eu acho que contribui bastante pro futuro do meu país, e posso contribuir ainda", disse.





"Aconteça o que acontecer, ninguém vai mudar a nossa maneira de agir porque possivelmente alguns poucos queiram na marra manter ou trabalhar por um regime que não deu certo em lugar nenhum no mundo", completou.

Julgamento do TSE





A ação do TSE que será julgado no dia 22 de junho vai avaliar a reunião feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, no dia 18 de julho do ano passado , com embaixadores estrangeiros para atacar o processo eleitoral brasileiro e o uso de empresa estatal para ato de campanha.





No encontro, Bolsonaro afirmou, entre outras coisas, que as urnas eram inauditáveis , que elas trocaram o dígito 7 pelo 3 no pleito de 2018 e que o TSE teria assumido que hackers podem interferir no resultado. Nenhuma das afirmações foi seguida de provas que embasassem.





O discurso foi transmitido pela TV Brasil, ligada à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o que é proibido pela legislação. O que pode caracterizar uso de materiais ou imóveis pertencentes à União durante a campanha