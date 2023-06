TJSP bloqueia R$ 87 mil de contas de Bolsonaro por multa durante pandemia

440

Ex-presidente foi multado por não usar máscaras em São Paulo na pandemia (foto: MAURO PIMENTEL / AFP) O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) determinou o bloqueio de R$ 87,4 mil das contas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por ele não pagar uma multa por não usar máscara durante a pandemia de COVID-19. A medida foi solicitada pela secretaria de Fazenda de São Paulo e deferida na segunda-feira (12/6) pela juíza Ana Maria Brugin, da Vara das Execuções Fiscais Estaduais.

Veja: As acusações que podem impedir Bolsonaro de disputar as eleições





Bolsonaro foi multado por quebrar o protocolo sanitário durante a fase mais crítica da infecção do novo coronavírus. O ex-presidente fez uma visita ao Vale do Ribeira (SP), em 2021, acompanhado de um dos filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que também não estava usando proteção. No estado, à época sob gestão de João Dória, era estabelecida a obrigatoriedade da máscara.

Leia: Bolsonaro é condenado em 2ª instância por ataques a jornalistas

Em janeiro deste ano, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) entrou com três ações para que o ex-chefe do Executivo pague as multas - que somam R$ 431 mil, embora as ações sejam julgadas separadamente. O Correio Braziliense entrou em contato com a defesa de Jair Bolsonaro, mas não teve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação do ex-presidente.