Queiroga se filia ao PL: 'Defender o legado de Jair Bolsonaro'

Queiroga se filia ao PL para concorrer à Prefeitura de João Pessoa (foto: Alan Santos/PR) O ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga vai se filiar ao Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-fira (14/6). De acordo com Queiroga, seu objetivo é "defender o legado de Jair Bolsonaro".





Com a filiação, está previsto que Queiroga se candidate à Prefeitura de João Pessoa (PB), ele recebe apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Vale relembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro já declarou que os planos da sigla, juntamente com o PP, é de conquistar 60% das prefeituras do Brasil nas eleições do ano que vem.





Para alcançar a meta, os partidos precisariam vencer em 3.341 dos 5.570 municípios brasileiros. Atualmente, a sigla com mais prefeitos é o MDB, que elegeu 784 em 2020. Na sequência, aparecem o PP, com 685, e o PSD, com 654.





Ao comentar a filiação do ex-ministro, Costa Neto disse que Queiroga tem uma vasta experiência na área pública e afirmou que o seu prestígio "facilitará receber recursos para João Pessoa".

"O Queiroga tem uma experiência muito grande na área pública. Foi Ministro da Saúde num tempo difícil, num final de pandemia, e conduziu o seu trabalho de maneira exemplar. Isso vai ser muito importante para João Pessoa, porque quanto mais prestígio, mais uma boa imagem, como tem Queiroga, eu tenho certeza que vai facilitar ele levar recursos para João Pessoa, melhorar a vida do cidadão em João Pessoa", declarou em vídeo.



"Tem o apoio do presidente Bolsonaro, tem o apoio da nossa primeira-dama Michelle Bolsonaro. Quer dizer, vai poder fazer muito por lá, porque nós temos uma bancada grande, e que ela já está preparada para trabalhar pelo Nordeste", disse Costa Neto em referência à bancada do PL na Câmara dos Deputados - a maior da Casa, com 99 parlamentares.

"Vai ser muito importante a filiação dele no partido. É uma grande honra para nós ter um companheiro, um colega, um liberal como ele, entrando no partido. Eu tenho certeza que ele vai corresponder com toda nossa expectativa, com a expectativa principalmente do cidadão e do eleitor de João Pessoa", finalizou.