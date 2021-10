Para Marcelo 'dedo do meio' Queiroga, COVID é como sífilis e nariz é pênis

Acredite se quiser, leitor(a) amigo(a), mas o novo capacho presidencial - travestido de ministro da Saúde -, Dr. Marcelo Queiroz, digo, Queiroga (Queiroz é o miliciano que entupiu a conta da primeira-dama com 90 mil reais em cheques), aquele idoso mal educado que mostrou o dedo do meio em NY enquanto espalhava o corona pela cidade, disse exatamente o seguinte:

Bem, esperar o que de um médico que defende ‘tratamento precoce’ - seja lá o que diabos isso signifique? Que é contra o distanciamento social e o uso de máscara ? Que não acha nada de mais 600 mil mortos por covid, já que 390 mil morrem por doença cardíaca? Que suspendeu a vacinação de crianças e adolescentes porque a tia do Zap mandou? Que não apenas limpa, como também lambe e lustra as, as - ok, vou maneirar - botas do devoto da cloroquina?