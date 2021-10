Pobres sem absorvente: Bolsonaro ama sangue. Fui cúmplice. Perdão outra vez

Mulheres pobres não poderão receber gratuitamente absorventes higiênicos porque Bolsonaro vetou a lei (foto: Pixabay)

Se você está me lendo agora, com absoluta certeza, salvo alguma exceção quase tão rara quanto ganhar na mega sena, é porque pertence aos 5% mais ricos do Brasil, ou seja, há cerca de 200 milhões de brasileiros que vivem com menos dinheiro e possuem menos patrimônio que o(a) amigo(a) aí.





Bem, ainda que você não faça parte do 1% mais rico - o que, diga-se, faz uma diferença gigantesca - nem muito menos dos 0.2% de super hiper ultra mega blaster ricaços do País, acredite: você é um baita felizardo! Você possui um teto seguro, roupas adequadas, comida, energia elétrica e saneamento básico.





100 MILHÕES DE BRASUCAS

Números, muitas vezes, são abstratos e não condizem com a realidade. Quando falamos em 600 mil mortes por covid no Brasil , não conseguimos dimensionar corretamente o que é isso e o que de fato representa para os amigos e famílias enlutadas . Sobretudo quando estes números são gigantes e incontáveis.









Quando digo ‘metade do País’, me refiro, no mínimo, a 100 milhões de pessoas. E por mais que você não compreenda a dimensão desse número de seres humanos (idosos e crianças inclusive), é possível lhe garantir que se trata de um dos piores flagelos da humanidade - sim! Eu sei que há países ainda muito piores.

ABSORVENTE

Justamente por pertencerem aos 5% mais ricos, você (se for mulher) e suas mães, irmãs, avós, tias, primas, etc não sabem o que é ficar menstruadas e não terem um absorvente à mão, ou na gaveta e bolsa mais próximas, para garantir menos desconforto. Como vivo cercado por mulheres, conheço bem o assunto.





Mas acredite, cara leitora - e caro leitor -, há milhões de adolescentes, jovens e adultas que não têm condições nem sequer de se vestir e de se alimentar, quiçá comprar absorvente. O que fazem? Bem, se for inevitável sair às ruas, improvisam com chumaços de pano ou de papel. Com alguma ‘sorte’, miolo de pão!





Essas milhões de mulheres deixam de trabalhar - e trazer o mínimo, quando conseguem, de comida para casa - e de estudar quando estão menstruadas e não podem improvisar. É esse o contexto em que foi proposta e aprovada, na Câmara e no Senado, a lei que prevê distribuição de absorventes à população carente.

CRUELDADE INSANA





O charlatão que receita e distribui medicamentos ineficazes contra o coronavírus; o psicopata que incentiva e promove aglomerações, e prega contra as máscaras; o homicida que sabota e boicota vacinas; o sociopata que diz ‘e daí?’ a enlutados e ironiza um doente sufocando, não poderia mesmo agir de outra maneira.





O cretino que gasta milhões com motociatas potencialmente assassinas; o - no mínimo! - omisso que permite 1000% de superfaturamento; o recordista em gastos secretos com o cartão corporativo; o oportunista que aumenta o próprio salário; o patriarca do clã das rachadinhas está preocupado com ‘previsão orçamentária’?

BOLSONARO SANGUINÁRIO

O amigão do Queiroz, metaforicamente e/ou não, gosta de ver sangue. Por isso é amigo e condecora milicianos assassinos; por isso não perde mísera oportunidade para incentivar a compra de fuzis, inclusive usando crianças; por isso prega violência física e fuzilamento como forma de luta contra adversários políticos.





Certamente, Freud, se vivo, explicaria a correlação entre o psiquismo da violência (o cara simula com as mãos metralhar alguém, e depois gargalha) e a má vontade em aprovar uma lei que impede o sangue de milhões de mulheres de correr solto. Estou viajando? Talvez, sim. Talvez, não. Mas não é minha ‘viagem’ que importa.