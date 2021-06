Cumprimento de metas para educação não avançou, diz relatório

As metas para erradicar o analfabetismo no Brasil bem como triplicar as matrículas do ensino profissional técnico não estão sendo cumpridas, conforme análise sobre o Plano Nacional de Educação (PNE), sancionado no Congresso em 2014, com prazo para ser cumprido até 2024. O relatório de análise foi feito pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e divulgado na última quinta-feira (24).