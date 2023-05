Novo comando nos Associados Minas

440

Reunidos na sede dos Associados Minas, os acionistas Joaquim de Freitas, Leonardo Moisés, Camilo Teixeira da Costa Filho, Josemar Gimenez de Resende e Mário Neves (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PReSS)



Ao se aproximar dos 100 anos de existência, os Diários Associados em Minas Gerais promovem mudanças em seu comando. Em reunião de acionistas realizada na sede do grupo, em Belo Horizonte, foram confirmados os nomes de Josemar Gimenez de Resende na presidência, Leonardo Moisés como diretor-executivo e Joaquim de Freitas na direção-geral da empresa, que inclui o Estado de Minas, a TV Alterosa, o jornal Aqui e o Portal Uai. Novo presidente dos Associados, Josemar Gimenez afirmou que terá a missão de fortalecer os veículos para enfrentar os desafios inerentes ao setor da informação, marcado por constantes e intensas transformações. “Para isso, é fundamental qualificar ainda mais o conteúdo de nossa produção editorial para a internet, edição impressa e para a televisão”, destaca Gimenez. “Também iremos definir novas estratégias e buscar parcerias capazes de incrementar a nossa atratividade regional e o alcance nacional que já atingimos pela internet”, antecipa.



Leonardo Moisés, que assume a direção-executiva dos Associados Minas, ressaltou o objetivo de contribuir para o fortalecimento de veículos já consolidados, com marcas tradicionais do estado. “Também dedicaremos especial atenção para a expansão estruturada de novos negócios”, afirma Moisés.





Em Minas Gerais, os Diários Associados são formados pelo jornal Estado de Minas, um dos mais tradicionais do país, com 95 anos de história, pela TV Alterosa, afiliada do SBT e com presença em todo território mineiro por meio de cinco emissoras próprias, pelo jornal popular Aqui, pela rádio Clube FM e pelo Uai, o maior portal regional do país, que abrange sites como o Vrum, especializado em veículos.

Josemar Gimenez de Resende, presidente dos Associados Minas: ”É fundamental qualificar ainda mais o conteúdo de nossa produção editorial para a internet, edição impressa e para a televisão. Também iremos definir novas estratégias e buscar parcerias capazes de incrementar a nossa atratividade regional e o alcance nacional que já atingimos pela internet”