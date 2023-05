Estado de Minas vence duas categorias do Prêmio CDL-BH de Jornalismo

432

Da esquerda para a direita, os repórteres Roger Dias, Luiz Ribeiro, Leandro Couri e Mateus Parreiras, premiados pelo CDL (foto: CDL/Divulgação)

O jornal Estado de Minas foi o vencedor das categorias Impresso e Fotojornalismo do 11° Prêmio CDL-BH de Jornalismo, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte e entregue na noite de sexta-feira (19/5). A série especial "Mapa da violência e soluções de segurança em BH" recebeu o 1° lugar na categoria Impresso. A reportagem "Combustíveis: quem pode menos, paga mais" ficou em 3°.





Já na categoria Fotojornalismo, o vencedor foi o trabalho "Ouro Preto e Catas Altas reservam tesouros". As fotos de Leandro Couri foram feitas para a reportagem que mostra a riqueza das igrejas e construções do interior de Minas Gerais, com texto do próprio Leandro, em conjunto com o repórter Gustavo Werneck.





O Prêmio CDL/BH contempla reportagens sobre o setor de comércio e serviços de Minas Gerais. Foram selecionados como finalistas trabalhos nas categorias Impresso, Rádio, Televisão, Internet e Estudante, além das categorias Cinegrafista e Fotojornalismo.





Trabalhos





“Pôr o pé na estrada para elaborar a série de reportagens foi desafiante, mas também algo compensador, por poder mostrar um retrato das desigualdades brasileiras”, afirma o repórter Luiz Ribeiro.







Reportagens Assinada por Mateus Parreiras, a série de reportagens “Mapa da violência e soluções de segurança em BH” trouxe com exclusividade os indicativos de ocorrências de crimes violentos por bairros de Belo Horizonte após exaustiva pesquisa por se tratar de dados não divulgados.





Mostrou, também, como a polícia, moradores, comerciantes e associações combatem essas situações no seu dia a dia. “Considero que a reportagem traz duas vertentes importantíssimas, que são o conhecimento das áreas com maiores índices de criminalidade violenta para que a sociedade possa se defender e cobrar”, disse o autor da série, o repórter Mateus Parreiras.





Para Leandro Couri, estar entre os finalistas de um prêmio, como o do CDL, representando o jornal Estado de Minas, já é uma vitória. Ele demonstra o desejo de que o pai, o saudoso redator dos Diários Associados Victor Couri, que trabalhou na redação por mais de 40 anos, estivesse lá.





"Vencer a disputada categoria Fotojornalismo com o meu olhar sobre Minas Gerais, luzes estas escolhidas e esperadas em cada uma das fotografias destacadas, renova a minha confiança no bom jornalismo fotográfico, que contradiz uma era de filtros e inteligências artificiais. Fica claro para mim que boas histórias são aquelas que vamos lá in loco apurar", declara.

A série de reportagens “Combustíveis: quem pode menos, paga mais”, assinada pelos repórteres Luiz Ribeiro e Roger Dias, foi publicada ao longo de cinco meses, entre março e agosto de 2022. O trabalho retratou uma das grandes desigualdades brasileiras, em que as populações das cidades mais desenvolvidas e mais ricas pagam bem menos pelos combustíveis do que os moradores de municípios mais pobres, de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).