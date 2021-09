Em Nova York, Queiroga, o Pazuello com estetoscópio, faz gesto com o dedo

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fazendo inveja em Pazuello (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Como é mesmo o ditado: ‘diga-me com quem andas e eu te direi quem és’? Pois é. Ao ver o atual fantoche da Saúde, Marcelo Queiroga, um pau-mandado ainda mais sabujo que o antecessor, Eduardo Pazuello, como um louco de torcida organizada mostrar, insano, o dedo do meio aos manifestantes que gritavam contra seu patrão, Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, percebi como é correta a frase acima.





Reza também a sabedoria popular que: ‘um gambá cheira o outro’. É isso aí. Porcos se atraem, comem juntos, chafurdam juntos (nas próprias fezes) e se aglomeram em bandos barulhentos e mal-cheirosos. Bolsonaro e seus puxa-sacos são como porcos não-confinados, à espera do abate. Metaforicamente, é claro, ainda que gritem e que se comportem como suínos, dando significado quase literal ao exemplo acima.

BAIXARIA

VOCÊ VIU?



Queiroga reage com gesto obsceno a protesto em Nova York.



O ministro da Saúde acompanha o presidente da República, que vai discursar na Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU)https://t.co/yhNvmazlmu pic.twitter.com/np91uKCXu0 %u2014 Estado de Minas (@em_com) September 21, 2021





O idoso aloprado, como todos sabem, é Marcelo Queiroga, o atual Ministro da Saúde e servo fiel do maníaco do tratamento precoce. Depois de uma cena dessas, é capaz de ser promovido a Gado de Ouro I. Pazuello, coitado, deve estar se contorcendo em cólicas de tanta raiva. Distribuiu cloroquina a quem precisava de oxigênio, e nada de promoção. Ao contrário! Ganhou um belo chute no traseiro rechonchudo; nada mais.

TUDO EM CASA

Fico imaginando uma comitiva americana, canadense, inglesa, francesa, israelense, enfim. Até mesmo argentina! Jamais um ministro de Estado se comportaria como um bêbado de botequim, brigando com um mendigo na rua, porque este estaria gritando que ‘cachaça mata’. Pior ainda é a inversão de valores, pois, como servidor público, Queiroga deve - ou deveria - respeitar quem lhe paga o salário e as mordomias.





Porém, esperar o quê de alguém que se presta a ser capacho de um Bolsonaro da vida? Até porque, convenhamos, a recíproca é verdadeira. O psicopata golpista não pode exigir nada melhor, não. Tem mais é de se cercar de Pazuellos e Queirogas; e de Carluchos e Bananinhas. Quando muito, por um ‘aborto da natureza’, sabe-se lá o porquê, uma Tereza (Cristina), talvez por amor à pátria, suporte as companhias.

DEMISSÃO

Não fosse Bolsonaro - pai do senador das rachadinhas e da mansão de 14 milhões de reais (comprada por apenas 6 milhões) - quem é, a demissão do servidor ofensor estaria assinada e publicada no DOU, Diário Oficial da União. E não fosse Queiroga quem é, um capacho sem vergonha!, na falta de um ‘está despedido’, providenciaria um humilde pedido de desculpas, seguido por uma irrevogável carta de demissão.