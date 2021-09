Desgoverno Bolsonaro: arminha para te matar; dedo do meio para te f...der

Já escrevi sobre o ‘dedo do meio’ do atual pau-mandado de Bolsonaro na Saúde, o médico (?) Marcelo Queiroga, uma espécie de General Pazuello com estetoscópio.





Carlos França e o gesto que não se espera de um diplomata (foto: Reprodução/Twitter) Acabo de ver um tuíte do Diogo Mainardi, de O Antagonista, dizendo que o chefe do Itamaraty, assim como o colega, também enviou seus sinais para os manifestantes.





Diferente do primeiro, que mandou os brasileiros se foderem, e não dá para saber se os vivos ou se os 600 mil mortos por Covid-19, este fez ‘arminha’ com as mãos.





Então ficamos assim: o responsável pela Saúde (que piada!), quer que nos fodamos. Já o responsável por ‘nossas’ Relações Exteriores, quer apenas nos fuzilar.





Ambos não são diferentes do chefe, seja nos modos ou no sentimento. Bolsonaro ou tenta, de todas as formas, auxiliar o coronavírus a nos matar, ou deseja nosso fim.









Como sabemos, o desgoverno Bolsonaro é formado por uma gentinha mequetrefe, desqualificada, desclassificada, grosseira, ignorante, imoral, selvagem e submissa.





Presidente, subalternos e puxa-sacos formam um time imbatível no quesito desprezo pela humanidade, pelas leis, pelo respeito ao próximo e pela liturgia dos cargos.





Juntos e misturados, representam o que há de pior no ‘caldo cultural’ brasileiro: uma espécie de gosma xenófoba, homofóbica, retrógrada, recalcada e rancorosa.

França, que substituiu Ernesto Araújo (foto: Erick Oelke/Min. Relações Exteriores)



Mas se ficassem ‘apenas’ nisso, ainda estaria bom. O diabo é que, na prática, essa gentalha imunda trabalha, com extremo afinco, para realizar o que nos sinalizam.





Queiroga, por exemplo, ao suspender, como mandou seu patrão, a vacinação dos adolescentes, pratica com a caneta o que mostrou com seus dedos infames.





Já o devoto da cloroquina, com sua política insana e aloprada, levou o Brasil para o fundo do poço sócio-econômico, trazendo miséria, fome e doenças. Ou seja…





Espero que, em 2022, a maioria do eleitorado brasileiro faça melhor uso dos dedos e mande essa cambada de vagabundos para aquele lugar, também representado pelo gesto de ‘ok’ dos mergulhadores. Traduzindo: que mande-os tomate crú!